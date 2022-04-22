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Центробанк установил валютный курс на выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля, евро — 80 рублей, следует из данных Банка России.

По сравнению с предыдущим днем торгов, курс доллара упал на 1,49 рубля, курс евро — на 1,19 рубля. Регулятор устанавливает официальные курсы самых распространенных валют, используя данные Московской биржи.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

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