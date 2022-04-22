Самый разбогатевший российский миллиардер нашелся в Лондоне

Российско-британский предприниматель Николай Сторонский возглавил список самых разбогатевших российских миллиардеров за 2022 год, следует из опубликованного на сайте издания свежего рейтинга Forbes.
Сторонский — основатель финтех-компании Revolut, он давно покинул Россию и с 2006 года проживает в Лондоне. По состоянию на 2022 год состояние предпринимателя оценивают в 7,1 миллиарда долларов. За год он разбогател на 5,9 миллиарда.
Компанию Revolut Сторонский создал в 2015 году, летом 2021 года она привлекла 800 миллионов долларов в ходе инвестиционного раунда. Предприятие выходца из России стало самым дорогим английским стартапом, компанию оценили в 33 миллиарда долларов.
На второй строчке рейтинга располагается основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов, за прошедший год оно увеличилось на 2,5 миллиарда. Он также проживает вне России.
На третьем месте владелец RTP Global и других фондов Леонид Богуславский. В его распоряжении 4,7 миллиарда долларов. За год он увеличил состояние на 1,1 миллиарда. Миллиардер тоже покинул Россию.
Несколько миллиардеров из списка Forbes на прошлой неделе попросили не называть их россиянами. В их числе были Николай Сторонский.
mosquito__2010Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...
Алекс555Сколько вони будет в мире от (демократов)
WSG0600-164-164Так плёвое дело поднаторевшим спецам, выкопавшим Чёрное море, что им вырыть туннель до Лондона, тьфу...
pepelmetalКак забавно, вчерашние "вирусологи" и "экономисты" вдруг стали "военными экспертами"