Самый разбогатевший российский миллиардер нашелся в Лондоне

Российско-британский предприниматель Николай Сторонский возглавил список самых разбогатевших российских миллиардеров за 2022 год, следует из опубликованного на сайте издания свежего рейтинга Forbes.

Сторонский — основатель финтех-компании Revolut, он давно покинул Россию и с 2006 года проживает в Лондоне. По состоянию на 2022 год состояние предпринимателя оценивают в 7,1 миллиарда долларов. За год он разбогател на 5,9 миллиарда.

Компанию Revolut Сторонский создал в 2015 году, летом 2021 года она привлекла 800 миллионов долларов в ходе инвестиционного раунда. Предприятие выходца из России стало самым дорогим английским стартапом, компанию оценили в 33 миллиарда долларов.

На второй строчке рейтинга располагается основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов, за прошедший год оно увеличилось на 2,5 миллиарда. Он также проживает вне России.

На третьем месте владелец RTP Global и других фондов Леонид Богуславский. В его распоряжении 4,7 миллиарда долларов. За год он увеличил состояние на 1,1 миллиарда. Миллиардер тоже покинул Россию.

Несколько миллиардеров из списка Forbes на прошлой неделе попросили не называть их россиянами. В их числе были Николай Сторонский.