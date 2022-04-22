Услуги по регистрации ИП и ООО под ключ предлагают разные компании, но проще и выгоднее это сделать с помощью «Тинькофф Банка». Какой пакет документов потребуется предпринимателю?

Специальные компании берут за оформление ИП и ООО от 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей, сумма зависит от формы предпринимательской деятельности, нужности лицензии и так далее.

Регистрация фирмы под ключ в банке, например в «Тинькофф», будет бесплатной. Выгода финансового учреждения заключается в том, что они получают нового клиента, который будет пользоваться различными его услугами.

Чтобы зарегистрировать фирму, предприниматель в первую очередь должен выбрать форму деятельности — ИП или ООО. Преимуществом первого является простая регистрация, отсутствие уставного капитала и необходимости ведения бухгалтерского учета (не все виды деятельности), но нет возможности занимать производством и продажей акцизной продукции, осуществлять кредитование населения и некоторые другие виды деятельности.

Общество с ограниченной ответственность должно иметь уставной капитал, вести бухгалтерскую отчетность, но не имеет ограничений по выбору того, каким бизнесом заниматься.

Затем нужно собрать пакет документов. Индивидуальному предпринимателю достаточно предоставить лишь паспорт, ИИН, СНИЛС. Обществу с ограниченной ответственностью потребуется гораздо больший пакет документов. Это устав, протокол собрания, заявление.

Документы проверят в банке и укажут на ошибки, если они есть. Затем пакет отправят в налоговую. Подтверждение о регистрации в ФНС придет на электронную почту.

«Тинькофф» предлагает регистрацию компании онлайн. Все формы можно заполнить на сайте.

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