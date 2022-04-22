Фаворитка «Холостяка» покинет шоу в новом выпуске

Провокация ведущего, страстный поцелуй Димаша, сцены ревности и уход фаворитки увидят зрители в новом выпуске шоу «Холостяк», сообщила в пятницу пресс-служба канала ТНТ.

В очередном соревновании для холостяков, Александр Гранков и Димаш Адилет продемонстрируют свою интуицию. По личным вещам, разложенным на столе, им нужно будет определить, кому из девушек они принадлежат.

В этом выпуске состоится одно из самых красивых и романтичных свиданий за всю историю шоу «Холостяк», где произойдет страстный поцелуй. Он станет главной темой обсуждения следующих дней и причиной ревности других участниц.

Во время откровенного разговора ведущего с участницами выяснится, что девушки пересмотрели свои взгляды и готовы подтвердить это на церемонии роз. В этот раз она окажется одной из самых неожиданных. Внезапные решения некоторых участниц приведут к драматичному финалу.

Новая серия «Холостяка» выйдет в субботу,23 апреля, в 23.00 на ТНТ.