Серябкина выпустила альбом «Синий цвет твоей любви»

Певица Ольга Серябкина выпустила первый самостоятельный альбом, он называется «Синий цвет твоей любви» и состоит из 10 треков.

Некоторый из песен, вошедших в альбом, уже вышли ранее — «Синий цвет твоей любви», «Это Love», «Бывшие», «Holodno». Также есть новинки — «Moloko», «1985», «Стреляй», «Friday».

«Волнуюсь, жду и предвкушаю», — написала Серябкина в телеграм-канале накануне выхода альбома. Релиз состоялся с большой задержкой, сначала он должен был выйти в конце 2021 года, затем 4 марта.

Для певицы альбом стал второй сольной пластинкой, а также первой самостоятельной работой в лейбле «Ольга Серябкина».