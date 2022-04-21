Омск получил 20 экологичных автобусов для городских маршрутов

«Газпром нефть» передала Омску 20 новых автобусов, работающих на природном газе, сообщила пресс-служба компании. Благодаря этому виду топлива снижается воздействие на окружающую среду.

Автобусы рассчитаны на 108 мест, адаптированы для маломобильных граждан и оборудованы кондиционерами. Экологичный транспорт выйдет на маршруты с интенсивным пассажиропотоком.

«Выход на маршруты новой техники — это шаг к экологическому оздоровлению города, а значит, к комфортной и здоровой жизни омичей», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Экоавтобусы подарил Омский НПЗ «Газпром нефти» в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Омск — один из 12 городов, входящих в программу.

Крупнейший в России по объему производства Омский нефтеперерабатывающий завод — его активный участник. Предприятие проводит экологическую модернизацию с 2008 года, уже снизив воздействие на окружающую среду на 40%.

«Мы продолжаем масштабную модернизацию наших промышленных производств в Омске, одной из главных целей которой является рост экологичности и энергоэффективности. Наряду с этой работой мы выступаем за широкое внедрение зеленых технологий в регионе и активно поддерживаем природоохранные инициативы», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Например, на территории НПЗ работает солнечная станция, обеспечивающая административные здания электроэнергией. Предприятие сотрудничает с регионом в развитии городской системы экомониторинга и ранее передало Омску передвижную эколабораторию для анализа воздуха.