Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден утром в четверг, 21 апреля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно расписанию президента, в 09.45 по вашингтонскому времени (16.45 мск) президент США «представит обновленную информацию по России и Украине», приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

С начала российской военной операции на Украине США в числе других стран ввели несколько пакетов антироссийских санкций, которые затронули, в частности, банковский сектор, поставки энергоресурсов и военную промышленность.

США оказывают поддержку Украине, в том числе предоставляют военную помощь. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны «круглосуточно работают над доставкой оружия и военной помощи».

Российские власти неоднократно осуждали западные государства за «накачку оружием» Украины и предупреждали, что конвои с иностранным вооружением могут стать целями для российских военных.