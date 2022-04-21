НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине

Источник:
ТАСС
609 16
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Президент США Джо Байден утром в четверг, 21 апреля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно расписанию президента, в 09.45 по вашингтонскому времени (16.45 мск) президент США «представит обновленную информацию по России и Украине», приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

С начала российской военной операции на Украине США в числе других стран ввели несколько пакетов антироссийских санкций, которые затронули, в частности, банковский сектор, поставки энергоресурсов и военную промышленность.

США оказывают поддержку Украине, в том числе предоставляют военную помощь. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны «круглосуточно работают над доставкой оружия и военной помощи».

Российские власти неоднократно осуждали западные государства за «накачку оружием» Украины и предупреждали, что конвои с иностранным вооружением могут стать целями для российских военных.

Еще по теме
«Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию
МИД объяснил, когда закончится операция на Украине
МИД России потерял доверие к украинским переговорщикам
США разрешили НКО «строить демократию» в России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Зеленский раскрыл военные потери Украины
Обсуждение (16)
Картина дня
МИД объяснил, когда закончится операция на Украине
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
«Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию
Россия успешно испытала ракету «Сармат». ВИДЕО
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
81
Зеленский раскрыл военные потери Украины
51
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
45
Часть союзников США отказалась вводить санкции против России
42
США спрогнозировали сроки конфликта на Украине
32
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»