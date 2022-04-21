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Россия успешно испытала ракету «Сармат». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Военные совершили успешный пуск созданной в Красноярском крае межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», ракетный комплекс заменит «Воеводу» в РВСН, сообщает Минобороны РФ.

Это жидкостная ракета тяжелого класса, которая способна, по оценкам экспертов, доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. В военном ведомстве отметили, что она обладает самой большой в мире дальностью.

«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.

После завершения всех государственных испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. В первую очередь он появится в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Поставки нового вооружения могут начаться уже осенью.

«Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — сказал президент России Владимир Путин после пуска ракеты.

Министерство обороны США ранее заявило, что не считает испытания несправедливыми по отношению к США или их союзникам.

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Оборона #Оружие #Красноярск
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