Россия успешно испытала ракету «Сармат». ВИДЕО

Военные совершили успешный пуск созданной в Красноярском крае межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», ракетный комплекс заменит «Воеводу» в РВСН, сообщает Минобороны РФ.
Это жидкостная ракета тяжелого класса, которая способна, по
оценкам экспертов, доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в
любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. В военном
ведомстве отметили, что она обладает самой большой в мире дальностью.
«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее
полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на
полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.
После завершения всех государственных испытаний ракетный
комплекс «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического
назначения. В первую очередь он появится в Ужурском ракетном соединении в
Красноярском крае. Поставки нового вооружения могут начаться уже осенью.
«Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это
действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС,
надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься
тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране»,
— сказал президент России Владимир Путин после пуска ракеты.
Министерство обороны США ранее заявило, что не считает испытания несправедливыми по отношению к США или их союзникам.