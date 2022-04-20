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Российские банки остались без UnionPay

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Россельхозбанка

Крупные российские банки, в отношении которых введены западные санкции, не смогут выпускать карты UnionPay, так как китайская платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных ограничительных мер.

Решение китайской платежной системы было озвучено на закрытой встрече руководства Сбербанка, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. В результате крупнейший российский банк отказался от планов выпускать карту UnionPay.

Сбербанк в начале марта прорабатывал возможность выпуска кобейджинговой карты платежных систем «Мир» и UnionPay. Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали Альфа-банк, «Открытие» и ВТБ.

«Промсвязьбанк», который выпускал карты UnionPay еще до введения санкций, перестал это делать. Отмечается, что банки из стран, которые ввели санкции в отношении российских кредитных организаций, не обслуживают их карты вне зависимости от платежной системы.

Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России с 10 марта. Кредитные организации начали рассматривать выпуск UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard. Карты китайской платежной системы принимаются в 180 странах.

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