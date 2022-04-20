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Диетолог подсказала простой способ определить свежесть яиц

Источник:
Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Фермерские и домашние яйца не маркируются, поэтому определить точную дату их производства нельзя. Однако есть простой способ проверить свежесть популярного в преддверии Пасхи продукта.

Для этого следует поместить яйцо в чашку с холодной водой. Свежее яйцо обязательно спустится на дно и займет горизонтальное положение, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

Если же оно приподнято под углом или балансирует над дном, то это яйцо не первой свежести, есть его можно, но безопаснее отварить вкрутую десять минут. А вот если оно плавает на поверхности воды — это испорченный продукт, отметила специалист.

Результаты легко объясняются законами физики. У старого яйца влага внутри испаряется через микропоры скорлупы, вместо нее образовывается воздух. Чем больше воздуха, тем лучше яйцо плавает.

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