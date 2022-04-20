МИД России потерял доверие к украинским переговорщикам

Россия утратила доверие к украинским переговорщикам, поэтому ситуация развивается «на земле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет», — цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, Россия была готова к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно. «Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе», — отметила Захарова.

«Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — сказала представитель МИД России.

Она уточнила, что последние годы ровно так же строился подход Киева к переговорам, судьба минских соглашений известна — они не исполнялись. «Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют. И второе — переговоры используются как отвлекающий маневр», — указала Захарова.