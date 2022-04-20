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Импортозамещающие ферменты для сыроделия разработали на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Алтайского государственного университета разработали рекомбинантные ферменты для изготовления сыров, которые смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита из-за антироссийских санкций, сообщил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник вуза Дмитрий Щербаков. 

В настоящее время российские сыроделы закупают около 90% в странах Евросоюза и Азии.

«В России в настоящее время отсутствует технология получения рекомбинантных химозинов, у нас их никто не получает. На рынке есть два рекомбинантных фермента, которые делаются за границей – рекомбинантный химозин домашней коровы и верблюда. Они и используются в практике сыроделия. Мы на Алтае получили рекомбинантный химозин вефрблюда, который ранее не могли делать в России, а также первыми в мире смогли получить рекомбинантный химозин марала. До нас никто в мире этого никогда не делал», – рассказал Щербаков агентству ТАСС.

Он уточнил, что с помощью таких молокосвертывающих ферментов сыроделы смогут изготавливать, в основном, сычужные сыры.

«В ближайшее время сыроделы могут столкнуться с дефицитом ферментов из-за применяемых к России санкций. Я лично это прогнозировал уже в 2014 году и все эти годы совместно с коллегами из Новосибирска и Уфы занимался этим проектом», – добавил он.

Сейчас команда проекта ведет переговоры с одной из крупнейших продуктовых компаний страны «Эфко», которая выступает заказчиком на получение продуцентов рекомбинантного химозина верблюда и рекомбинантного химозина марала. Они планируют занять долю российского рынка по производству рекомбинантных ферментов и заказали у ученых получение ферментов.

Над проектом работают 10 ученых, в том числе из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Пробная выработка сыров с использованием новых ферментов уже успешно состоялась.

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Экономика #Наука #Торговля #Алтайский край #Новосибирск
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