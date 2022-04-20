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США разрешили НКО «строить демократию» в России

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Минфин США разрешил некоммерческим организациям (НКО) проведение различных сделок, подпадавших ранее под санкции, для осуществления деятельности, связанной «строительством демократии», говорится в сообщении ведомства

НКО разрешается поддерживать гуманитарные проекты, «строительство демократии», образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среду как на территории России, так и на Украине, уточняет ТАСС содержание документа

Как пояснили в ведомстве, к гуманитарным проектам, «помощь при засухе и наводнениях, распределение продовольствия, питания и медикаментов, предоставление медицинских услуг, помощь уязвимым или перемещенным группам населения, включая людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, а также экологические программы».

В число проектов по поддержке развития демократии включены программы «поддержки верховенства закона, развития гражданской активности, подотчетности и прозрачности правительства, защиты прав человека и основных свобод, доступа к информации, а также проекты по развитию гражданского общества».

Среди образовательных программ в списке указаны «борьба с неграмотностью, расширение доступа к образованию, международные обмены и помощь проектам реформы образования».

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Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина