Компания Henkel покинет Россию

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel прекращает бизнес в России, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на данный момент компания работает над процедурой выхода из российского рынка. До ликвидации бизнеса в России около 2500 российских сотрудников сохранят свои рабочие места и продолжат получать зарплату.

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. В начале марта Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России на фоне военной операции на Украине.

Сейчас идет подготовка к уходу из России. Производитель будет «тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», при этом финансовые последствия выхода определить пока невозможно, указывает компания.