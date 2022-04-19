НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Компания Henkel покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
335 6
Фото: © пресс-служба Henkel

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel прекращает бизнес в России, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на данный момент компания работает над процедурой выхода из российского рынка. До ликвидации бизнеса в России около 2500 российских сотрудников сохранят свои рабочие места и продолжат получать зарплату.

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. В начале марта Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России на фоне военной операции на Украине.

Сейчас идет подготовка к уходу из России. Производитель будет «тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей для того, чтобы обеспечить упорядоченный процесс», при этом финансовые последствия выхода определить пока невозможно, указывает компания.

Еще по теме
Принят первый документ для выпуска небезопасных авто
Бизнес-омбудсмен объяснил, почему производить гвозди невыгодно
Импортозамещенный SSJ100 появится в конце 2023 года
Матвиенко возмутило, что в России даже гвозди импортные
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Зеленский раскрыл военные потери Украины
Обсуждение (6)
Картина дня
Россия применит новые способы ведения боевых действий
Историю в России будут учить с первого класса
Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию
Компания SAP свернет бизнес в России
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
80
Зеленский раскрыл военные потери Украины
51
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
49
Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине
45
Часть союзников США отказалась вводить санкции против России
40
США спрогнозировали сроки конфликта на Украине