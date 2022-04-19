Российский завод Peugeot и Mitsubishi встал из-за санкций

Автомобильный концерн Stellantis, владелец 14 брендов, в том числе Opel, Peugeot и Mitsubishi, приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге, сообщила компания.

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», - говорится в заявлении концерна.

При этом в середине марта компания сообщала, что ищет возможности для возобновления экспорта и импорта автомобилей из России и в страну.

С конвейера в Калуге сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка). Mitsubishi собирала на мощностях предприятия внедорожники Outlander и Pajero Sport.