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Российский завод Peugeot и Mitsubishi встал из-за санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПСМА Рус

Автомобильный концерн Stellantis, владелец 14 брендов, в том числе Opel, Peugeot и Mitsubishi, приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге, сообщила компания.

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», - говорится в заявлении концерна.

При этом в середине марта компания сообщала, что ищет возможности для возобновления экспорта и импорта автомобилей из России и в страну.

С конвейера в Калуге сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка). Mitsubishi собирала на мощностях предприятия внедорожники Outlander и Pajero Sport.

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Авто #Автопром #Санкции
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Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.