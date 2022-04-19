Историю в России будут учить с первого класса

Минпросвещения РФ намерено ввести изучение истории с первого класса школы, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — цитирует Кравцова ТАСС.

Он отметил, что министерство не допустит, чтобы «при изучении отечественной истории как-то по-плохому относились к народам Белоруссии, Украины».

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы». Пока изучение истории в школах России начинается с пятого класса.