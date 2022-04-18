Госдума поддержала перенос дачной амнистии

Закон о продлении дачной амнистии может вступить в силу на несколько месяцев раньше — 1 июня 2022 года, соответствующее предложение поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Перенести предлагается на более ранний срок дачную амнистию. Не с 1 сентября, а с 1 июня 2022 года. Здесь, мне кажется, для граждан такой момент, который достаточно упростит взаимодействие с недвижимостью», — сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Законопроект содержит целый комплекс поправок для снижения риска мошеннических действий в сфере недвижимости. Сейчас есть возможность сделать специальную отметку о том, что без личного участия нельзя производить какие-либо действия с конкретной недвижимостью.

При этом обход требования возможен, если сделка была совершена в нотариальной форме. Депутаты считают, что при наличии записи правообладатель должен действовать лично. Такой механизм усовершенствует защиту имущества и создаст дополнительные гарантии неприкосновенности объектов.

Кроме этого, законопроектом предлагается расширить сферу применения механизма и разрешить подачу заявления в форме электронного документа для случаев государственной регистрации договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2031 года. До этой даты продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок.