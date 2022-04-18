Курс доллара вырос на открытии торгов

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник слабеет к доллару и евро в пределах 0,25% по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным биржи на 10.16 мск, курс доллара рос на 0,25%, до 80,19 руб., курс евро — до 85,4 руб. (+0,07%), приводит ТАСС данные торгов.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 46,5 копейки и составил 80,46 рубля. Курс евро вырос на 54 копеек и составил 85,89 рубля.

Центробанк на понедельник, 18 апреля, установил курс доллара на уровне 80,04 рубля, евро — 87,07 рубля.