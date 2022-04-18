Турция создала авиакомпанию специально для туристов из России

Новая турецкая авиакомпания Southwind, созданная специально для перевозки туристов из России в Турцию, начнет полеты с конца мая, сообщает компания AirportHaber.

На начальном этапе в парке перевозчика будет пять самолетов Airbus - три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Авиакомпания будет базироваться в Анталье и выполнять чартерные перелеты между городами России и турецкими курортами.

Создание авиакомпании относится к третьему пункту «дорожной карты», которую Турция подготовила для российских туристов. Согласно ее первому пункту нескольким крупным туроператорам турецкая сторона окажет финансовую помощь. Второй пункт «дорожной карты также связан с авиаперевозкой, приводит «Российская газета» сообщение AirportHaber.

Турецкие власти рассчитывают, что доходы от туризма в 2022 году вырастут на 82,4% — до 22 миллиарда долларов. В этом году страна собирается принять около 7 миллионов российских туристов.

Сейчас на турецком направлении согласованы рейсы двух турецких авиакомпаний - Turkish Airlines и Pegasus, которые заявили провозную емкость на этот год около 2 миллионов кресел, а также четырех российских авиакомпаний — Red Wings, «Россия» (рейсы из Сочи), Azimut и PegasFly.

Пока имеющаяся совокупная провозная емкость на турецком направлении примерно в два раза меньше той, что была в 2021 году, когда Турцию посетили 4,7 млн российских туристов.