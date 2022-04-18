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Сербские самолеты стали «минировать» с территории Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: Aleem Yousaf / CC BY-SA 2.0

Сербия принципиально продолжает авиасообщение с Россией, несмотря на сообщения о минировании сербских самолетов, ежедневно поступающие с территории Украины, заявил президент республики Александр Вучич.

«Что касается тех, кто хочет, чтобы мы любой ценой прервали отношения с Россией, отменили рейсы... Вы думаете, мы осуществляем сегодня рейсы из-за прибыли? Ее нет», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, поступают сообщения о минировании сербских самолетов. «Этим занимаются иностранные службы, и делают они это с территории двух государств — одной страны ЕС и Украины, причем постоянно. Сегодня прибыли нет, мы продолжаем полеты буквально из принципа, поскольку хотим показать, что мы — свободная страна и сами принимаем решения», — отметил Вучич.

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Президент осудил тех, кто настаивает на прекращении авиасообщения Сербии с Россией под предлогом скорейшего урегулирования конфликта на Украине. «Позор вам всем! Разве вы отменили свои рейсы, когда 19 стран бомбили Сербию?» — подчеркнул он, добавив, что сейчас одной стране помогают как минимум 30 государств — членов НАТО».

«Нам никто не помогал, а на нас напали 19 самых сильных стран. Что же вы не отменили рейсы в Америку, Лондон, Париж, Берлин? Вы молчали, словно воды в рот набрали. Вас не беспокоило, что маленький сербский народ гибнет?» — указал президент.

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Uynachalnica

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mosquito__2010

Грамотный ход. Особенно важно доносить проявление доброй воли со стороны Российской Федерации в систематическом...

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Удавиков

Идея хорошая, но нереальная, и Дерипаска об этом понимает, больше на популизм смахивает.