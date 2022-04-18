ЦБ России разрешил банкам продавать наличную валюту

Банк России с понедельника, 18 апреля возобновил возможность для коммерческих банков продавать наличную валюту, говорится в сообщении финансового регулятора.
На период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничение на продажу ЦБ ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.
Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.
При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне 10 тысяч долларов (или эквивалент в евро). Как отмечали в ЦБ, средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка операций с наличной валютой по-прежнему могут получить в рублях.
Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.
UynachalnicaИ что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?
mosquito__2010Грамотный ход. Особенно важно доносить проявление доброй воли со стороны Российской Федерации в систематическом...
Kam1kadzeНу так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.
UynachalnicaВсе призывы и попытки сократить госаппарат, приводят к его удвоению от сокращаемого числа.