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ЦБ России разрешил банкам продавать наличную валюту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России с понедельника, 18 апреля возобновил возможность для коммерческих банков продавать наличную валюту, говорится в сообщении финансового регулятора.

На период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничение на продажу ЦБ ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.

Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.

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При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне 10 тысяч долларов (или эквивалент в евро). Как отмечали в ЦБ, средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка операций с наличной валютой по-прежнему могут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.

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