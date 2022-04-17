Козерог снял маску в шоу на НТВ

Участник проекта «Маска» Козерог был разоблачен членами жюри, имя участника, скрывавшегося под маской, угадали все судьи.

В номинацию 10-го выпуска шоу «Маска» на НТВ попали Монстрик, Мухомор и Козерог. Зрители спасли Монстрика, а члены жюри в составе Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, Тимура Родригеса, Тимура Батрутдинова и Валерии попросили смять маску Козерога.

Все члены жюри уверенно сказали, что под маской скрывается певец Никита Пресняков. Это оказалось правдой.

В предыдущих выпусках маски сняли Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров), Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно) и Пончик (Ирина Понаровская).

В проекте остались всего пять участников. Они скрываются под масками Монстрика, Мухомора, Дракона, Анубиса и Пчелы.