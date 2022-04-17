Козерог снял маску в шоу на НТВ

Участник проекта «Маска» Козерог был разоблачен членами жюри,
имя участника, скрывавшегося под маской, угадали все судьи.
В номинацию 10-го выпуска шоу «Маска» на НТВ попали
Монстрик, Мухомор и Козерог. Зрители спасли Монстрика, а члены жюри в составе
Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, Тимура Родригеса, Тимура Батрутдинова и
Валерии попросили смять маску Козерога.
Все члены жюри уверенно сказали, что под маской скрывается
певец Никита Пресняков. Это оказалось правдой.
В предыдущих выпусках маски сняли Пес (Роман Костомаров),
Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров),
Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно)
и Пончик (Ирина Понаровская).
В проекте остались всего пять участников. Они скрываются под
масками Монстрика, Мухомора, Дракона, Анубиса и Пчелы.