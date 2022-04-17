Джигурда довел Бузову до слез на шоу «Звезды в Африке 2»

Актер Никита Джигурда джентельменским поступком довел до слез ведущую Ольгу Бузову на шоу «Звезды в Африке 2».

Началась борьба за финал шоу «Звезды в Африке 2». С этого момента на шоу больше не придут новые участники, а старые будут выбывать пока не останутся двое, которые поборются за победу в шоу.

В этот раз на голосовании претендентами на выбывание стали Никита Джигурда и олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова. В испытании звезды в комбинезонах должны были держать неустойчивую конструкцию из шарика и палочек. В комбинезон им засыпали тараканов.

Каролина не выдержала и сдалась, уронив шарик. Она заплакала. Джигурда, хотя и выиграл, заявил, что отдаст свое место «богине». Бузову до слез растрогал такой мужской поступок Джигурды.

В итоге Джигурда ушел из проекта. В шоу остались всего семеро участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова, Аня Покров, Роман Юнусов. Кто-то из них станет победителем «Звезд в Африке 2».