Джигурда довел Бузову до слез на шоу «Звезды в Африке 2»

Актер Никита Джигурда джентельменским поступком довел до слез ведущую Ольгу Бузову на шоу «Звезды в Африке 2».
Началась борьба за финал шоу «Звезды в Африке 2». С этого момента на шоу больше не придут новые участники, а старые будут выбывать пока не останутся двое, которые поборются за победу в шоу.
В этот раз на голосовании претендентами на выбывание стали Никита Джигурда и олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова. В испытании звезды в комбинезонах должны были держать неустойчивую конструкцию из шарика и палочек. В комбинезон им засыпали тараканов.
Каролина не выдержала и сдалась, уронив шарик. Она заплакала. Джигурда, хотя и выиграл, заявил, что отдаст свое место «богине». Бузову до слез растрогал такой мужской поступок Джигурды.
В итоге Джигурда ушел из проекта. В шоу остались всего семеро участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова, Аня Покров, Роман Юнусов. Кто-то из них станет победителем «Звезд в Африке 2».
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