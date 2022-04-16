Старейший в мире снежный барс сделал селфи

Автоматические камеры зафиксировали в Туве самца снежного барса по кличке Хоргай, которому исполнилось уже 13 лет, это максимальный возраст ирбисов в дикой природе, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России.

Снежный барс попал в объективы автоматических камер в феврале на тувинской стороне хребта Чихачева. Зимой на алтайском склоне хребта выпадает много снега, поэтому хищник перемещается в Туву и Монголию, где легче охотится на копытных.

Предположительно, Хоргай является самым старым барсом в мире, так как данных о хищниках старше него у специалистов отсутствуют. Отмечается, что животное легко узнали по характерному рисунку пятен на шкуре, который уникален для барсов.

За Хоргаем биологи следят с помощью автоматических камер с 2010 года, когда самец впервые попал в объектив. Зверю к тому времени уже исполнилось два года. Учет проходит с февраля по март в Туве, Алтае и Бурятии, где обитает 90% популяции ирбисов в России.