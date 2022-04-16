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Россиянам разрешили перечислять рубли на свои иностранные счета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Россияне могут перечислять деньги в рублях на открытые в зарубежных банках счета, сообщает Банк России.

Российским резидентам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка.

Регулятор уточнил, что данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами рублевых денежных средств на свои банковские счета или вклады, открытые в иностранных банках.

Центробанк также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.

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Топ комментариев

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......

pvabaley

Думаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......