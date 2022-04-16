Россиянам разрешили перечислять рубли на свои иностранные счета

Россияне могут перечислять деньги в рублях на открытые в зарубежных банках счета, сообщает Банк России.

Российским резидентам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка.

Регулятор уточнил, что данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами рублевых денежных средств на свои банковские счета или вклады, открытые в иностранных банках.

Центробанк также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.