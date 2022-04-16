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Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зарплаты россиян достигают пикового уровня примерно в середине трудовой жизни, а затем резко снижаются, хотя стаж продолжает копиться, следует из исследования экспертов Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.

Специалисты изучили взаимосвязь опыта работы и часовых заработных плат мужчин со стажем до 40 лет, не вовлеченных в учебу и не получающих пенсию, в период с 2000 по 2019 год. После были добавлены данные по зарплатам женщин, которые подтвердили первоначальные данные.

Выяснилось, что россияне вне зависимости от наличия высшего образования начинают получать максимальную зарплату после 15-19 лет трудового стажа. До этого пика размер заработка растет, а после его достижения начинается довольно резко снижаться.

При этом у мужчин без высшего образования в последние пять лет работы зарплата может опуститься даже ниже начального уровня. Такая ситуация аномальна и не наблюдается практически нигде в мире.

Так, в США зарплаты достигают пика к 30-му году стажа, а затем лишь незначительно снижаются. В менее развитых странах заработок после прохождения пика падает, но без резкого провала, типичного для России.

Исследователи отмечают, что у россиян к завершению трудового пути нет стимулов тратить время на собственное развитие, так как отдача в виде роста заработной платы исключена. При этом в развитых странах две трети работников старше 50 лет регулярно проходят курсы переобучения.

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