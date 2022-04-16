Румыния запретит российским судам заходить в свои порты

Власти Румынии запретили любым российским судам заходить в свои порты, сообщает морская администрация страны.
С 17 апреля 2022 года любому судну, зарегистрированному под российским флагом, в том числе судам, сменившим российский флаг на флаг любого другого государства после 24 февраля 2022 года, запрещено заходить в румынские порты, пишет портал Realitatea.
Под действие ограничений не подпадают суда, перевозящие в Евросоюз природный газ, нефть, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, ядерное топливо и уголь, а также препараты, продукты питания и сельскохозяйственные товары.
Решение также не касается судов, терпящих бедствие и ищущих убежища. Евросоюз 8 апреля ввел новые санкции против России, включающие запрет для судов под российским флагом заходить в европейские порты.
Nik3316где ты правду увидел блаженный?))
mosquito__2010Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.
krasprolВ России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......
pvabaleyДумаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......