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Румыния запретит российским судам заходить в свои порты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Власти Румынии запретили любым российским судам заходить в свои порты, сообщает морская администрация страны.

С 17 апреля 2022 года любому судну, зарегистрированному под российским флагом, в том числе судам, сменившим российский флаг на флаг любого другого государства после 24 февраля 2022 года, запрещено заходить в румынские порты, пишет портал Realitatea.

Под действие ограничений не подпадают суда, перевозящие в Евросоюз природный газ, нефть, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, ядерное топливо и уголь, а также препараты, продукты питания и сельскохозяйственные товары.

Решение также не касается судов, терпящих бедствие и ищущих убежища. Евросоюз 8 апреля ввел новые санкции против России, включающие запрет для судов под российским флагом заходить в европейские порты.

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Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......

pvabaley

Думаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......