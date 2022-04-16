Румыния запретит российским судам заходить в свои порты

Власти Румынии запретили любым российским судам заходить в свои порты, сообщает морская администрация страны.

С 17 апреля 2022 года любому судну, зарегистрированному под российским флагом, в том числе судам, сменившим российский флаг на флаг любого другого государства после 24 февраля 2022 года, запрещено заходить в румынские порты, пишет портал Realitatea.

Под действие ограничений не подпадают суда, перевозящие в Евросоюз природный газ, нефть, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, ядерное топливо и уголь, а также препараты, продукты питания и сельскохозяйственные товары.

Решение также не касается судов, терпящих бедствие и ищущих убежища. Евросоюз 8 апреля ввел новые санкции против России, включающие запрет для судов под российским флагом заходить в европейские порты.