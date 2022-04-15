Елизавета Дименина из Новосибирска выбыла из шоу «Голос. Дети»

Девочка из Новосибирска, 12-летняя Елизавета Дименина не
прошла в финал девятого сезона шоу «Голос. Дети», она выбыла на этапе «Песня на
вылет».
В поединках наставник Егор Крид делил участников на тройки.
Вместе с Димениной в первой тройке выступили 13-летняя Еванжелика Батаршина и
11-летняя Софья Соколова. Девочки исполнили песню «Sk8er Boi» Аврил Лавин.
«Вы умнички, сделали все четко <…> Я выбираю Лизу», — сказал
Егор Крид. Но на этапе «Песня на вылет» наставник выбрал Аделию Загребину и Шамиля
Ибадова. А Димениной пришлось покинуть проект.
Всех участников, которые не прошли этап «Песня на вылет»,
ждет дополнительный этап. Участники смогут пройти в финал с помощью
зрительского голосования.
Елизавета Дименина стала единственной представительницей Сибири в девятом сезоне детского «Голоса», которая прошла слепые прослушивания.