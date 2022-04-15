Елизавета Дименина из Новосибирска выбыла из шоу «Голос. Дети»

Девочка из Новосибирска, 12-летняя Елизавета Дименина не прошла в финал девятого сезона шоу «Голос. Дети», она выбыла на этапе «Песня на вылет».

В поединках наставник Егор Крид делил участников на тройки. Вместе с Димениной в первой тройке выступили 13-летняя Еванжелика Батаршина и 11-летняя Софья Соколова. Девочки исполнили песню «Sk8er Boi» Аврил Лавин.

«Вы умнички, сделали все четко <…> Я выбираю Лизу», — сказал Егор Крид. Но на этапе «Песня на вылет» наставник выбрал Аделию Загребину и Шамиля Ибадова. А Димениной пришлось покинуть проект.

Всех участников, которые не прошли этап «Песня на вылет», ждет дополнительный этап. Участники смогут пройти в финал с помощью зрительского голосования.

Елизавета Дименина стала единственной представительницей Сибири в девятом сезоне детского «Голоса», которая прошла слепые прослушивания.