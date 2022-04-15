Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера «Москва», затонувшего в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь.

Минобороны России ранее сообщило, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

«Москва» — флагман Черноморского флота. В ночь на 14 апреля на его борту вспыхнул пожар, после чего сдетонировали боеприпасы. Экипаж корабля был эвакуирован. Ведомство до сих пор не называет причины инцидента.

Крейсер — головной корабль проекта 1164 «Атлант», был введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году он получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».