НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Источник:
ТАСС
354 2
Фото: Inctructor / CC BY-SA 4.0

Экипаж ракетного крейсера «Москва», затонувшего в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь.

Минобороны России ранее сообщило, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

«Москва» — флагман Черноморского флота. В ночь на 14 апреля на его борту вспыхнул пожар, после чего сдетонировали боеприпасы. Экипаж корабля был эвакуирован. Ведомство до сих пор не называет причины инцидента.

Крейсер — головной корабль проекта 1164 «Атлант», был введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году он получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

Тема: Военная операция на Украине
Байден заявил о готовности приехать в Киев
Флагманский крейсер «Москва» затонул
США назвали условие для отмены санкций против России
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Водительские права продлят на три года
Канцлер Австрии напросился на встречу с Путиным
Врач предстанет перед судом за смерть съевшей йогурт девочки
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
54
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
49
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
42
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
37
Флагманский крейсер «Москва» затонул