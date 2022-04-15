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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ рассказал о «числовых ребусах» в названиях внедорожников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Длинные цифровые индексы внедорожника УАЗ-3151 и его модификаций — логично зашифрованные данные о характеристиках модели, об их значении рассказал Ульяновский автомобильный завод в соцсетях.

«УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-315126 — при виде этих названий кажется, будто авторы играли в числовые ребусы», — отмечается в сообщении.

В 1972 году началась модернизация УАЗ-469. Она была направлена на повышение активной и пассивной безопасности, комфортабельности и удобства управления. Изменения затронули почти все узлы и системы автомобиля

УАЗ-469 был переименован в УАЗ-3151, где

  • 3 обозначала литраж двигателя (до 3 литров);
  • 1 — условную принадлежность к группе легковых автомобилей;
  • 51 — порядковый регистрационный номер.

Что касается дальнейших вариантов вроде УАЗ-3151-01 или УАЗ-31514, то в этих случаях последние цифры в числовом индексе говорили об этапах модернизации модели. После 1990 года, когда процесс доработок завершился, данная условность отпала.

Сейчас модернизированная модель продается под названием Hunter.

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