Пожилой лабрадор стал главной звездой «медленного радио»

Лабрадор по кличке Хани устроился на работу в качестве героя новой радиопередачи BBC. В эфире планируется транслировать полчаса жизни лабрадора.

Радиослушатели смогут услышать, как проходит обычный день пса, которому уже исполнилось 15 лет. Предполагается, что он будет гулять, встречать гостей, спать. Все это время на животном будут размещены микрофоны, передает Daily Mail.

Задача новой передачи — помочь слушателям расслабиться. С этой же целью радио уже транслировало тишину во время прогулки по побережью Гренландии. Жанр таких передач получил название «медленное радио».

Данный формат ранее с успехом опробовали на телевидении — зрителям транслировались многочасовые поездки на автомобиле и поезде, а также путешествие по каналам на лодке без голосовых комментариев.