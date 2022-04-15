Wink назвал самый популярный сериал 2022 года

Сериал «The Телки» стал самым популярным сериалом в Wink, с начала года он собрал более 4 миллионов просмотров.

Сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. По сюжету главный герой Андрей Миркин добивается успеха в бизнесе благодаря женщинам. Они сходят от него с ума, но все начинает рушиться, когда его любовницы узнают друг о друге.

«Сериал поражает своей откровенностью, без купюр показывая, как главный герой сделал секс частью бизнес-процессов. Но когда его партнерши поймут, что их всех просто использовали, то начинается история беспощадной женской мести, без оглядки на средства», — сказал продюсер проекта Александр Косарим.

В сериале снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Изабель Эйдлен, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие.

Сериал «The Телки» можно посмотреть в Winkв составе подписок «Оптимальный», «Трансформер Акция», «Wink+more.tv» и «Wink 5 в 1». Все серии уже доступны для просмотра.