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Зонд InSight прислал фотографию восхода Солнца на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Американский аппарат InSight прислал фотографию восхода Солнца над марсианским горизонтом. Снимок опубликован в официальном Twitter-аккаунте аппарата.

«Мне никогда не надоедят восходы Солнца на Марсе. Каждое утро эта далекая точка взбирается по небу и дает мне энергию для еще одного раунда прослушивания грохота подо мной», — говорится в описании фото.

Фото: © NASA

Изображение было сделано 10 апреля. InSight представляет собой неподвижный аппарат, основной задачей которого является сбор сейсмических данных о Марсе для построения подробной модели недр.

Осенью 2018 года InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса на равнину Элизий и передал первое изображение. Позднее аппарат успешно записал и передал на Землю аудиозапись звука марсианского ветра.

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