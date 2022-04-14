Зонд InSight прислал фотографию восхода Солнца на Марсе

Американский аппарат InSight прислал фотографию восхода Солнца над марсианским горизонтом. Снимок опубликован в официальном Twitter-аккаунте аппарата.

«Мне никогда не надоедят восходы Солнца на Марсе. Каждое утро эта далекая точка взбирается по небу и дает мне энергию для еще одного раунда прослушивания грохота подо мной», — говорится в описании фото.

Фото: © NASA

Изображение было сделано 10 апреля. InSight представляет собой неподвижный аппарат, основной задачей которого является сбор сейсмических данных о Марсе для построения подробной модели недр.

Осенью 2018 года InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса на равнину Элизий и передал первое изображение. Позднее аппарат успешно записал и передал на Землю аудиозапись звука марсианского ветра.