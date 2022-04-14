НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин констатировал сбои в оплате поставок нефти и газа

Источник:
Sibnet.ru
704 5
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Наблюдаются сбои в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны, сообщил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — сказал Путин, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства напомнил, что уже поставлена задача по переводу расчетов в национальную валюту и постепенному уходу от доллара и евро. Он также подчеркнул, что в настоящее время крайне важен отказ от «ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций».

По словам Путина, перед российской нефтегазовой отраслью стоят три стратегические задачи. Первая — это обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка и нарастить поставки для внутренних потребителей.

Вторая задача — диверсификация экспорта, его необходимо переориентировать на быстрорастущие рынки юга и востока. Третья задача — развитие глубокой переработки нефти и газа.

Еще по теме
Индия передумала покупать российскую нефть
Россия пообещала дружественным странам нефть по заманчивым ценам
Часть стран согласилась оплачивать российский газ в рублях
Европарламент потребовал эмбарго на российский газ и нефть
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Врач предстанет перед судом за смерть съевшей йогурт девочки
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
54
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
52
Зеленский назвал единственный выход для Украины
42
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
41
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»