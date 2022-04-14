Путин констатировал сбои в оплате поставок нефти и газа

Наблюдаются сбои в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны, сообщил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — сказал Путин, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства напомнил, что уже поставлена задача по переводу расчетов в национальную валюту и постепенному уходу от доллара и евро. Он также подчеркнул, что в настоящее время крайне важен отказ от «ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций».

По словам Путина, перед российской нефтегазовой отраслью стоят три стратегические задачи. Первая — это обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка и нарастить поставки для внутренних потребителей.

Вторая задача — диверсификация экспорта, его необходимо переориентировать на быстрорастущие рынки юга и востока. Третья задача — развитие глубокой переработки нефти и газа.