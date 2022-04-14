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Локоть назвал причину обилия пыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал большие стройки основной причиной увеличения пыли в городе, с этим явлением будут бороться новым средством.

«Ситуация обострилась в связи со стройками. Особенно в Ленинском районе. Площади Труда и Энергетиков регулярно разрывают, там используется тяжелая техника, которая наносит серьезный ущерб этим площадкам. Эта проблема кардинально будет решена только после окончания стройки», – сказал журналистам Локоть.

В Ленинском районе идет строительство ЛДС, развязок на площадях Труда и Энергетиков. Меньше пыли станет, когда строительство завершится.

Когда Новосибирск избавится от пыли?

Также власти начали использовать в центре Новосибирска специальные реагенты для пылеудержания, разработанное новосибирской компанией «И.С. Лаборатория». Ими обработали Красный проспект и площадь Ленина.

«Это дорогой реагент, но эффективность у него высокая. Он капсулирует частицы пыли, которые потом надо убрать вовремя. Иначе капсулы опять разотрутся в пыль», – сказал Локоть.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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