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Гибридный биочип планируют создать в Томске до 2030 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Ученые Томского политехнического университета разработают многофункциональный гибридный биочип для доставки лекарств в живые системы до 2030 года при условии ежегодного финансирования от 15 миллиона рублей, сообщает пресс-служба вуза.

По оценкам ученых, разработать прототип многофункционального гибридного биочипа можно до 2030 года с бюджетом на исследования от 15 миллионов рублей в год.

«Мы хотим объединить 3D-имплантаты из титана или полимера с модифицированной поверхностью со средствами адресной доставки. Важно понимать, что это только часть исследования. Если коллеги нас поддержат, следующей стадией может стать разработка наносенсоров для контроля системы, а затем уже — объединение всех этих составных элементов в сложное изделие», — сказал ученый ТПУ Сергей Твердохлебов.

В течение 2022 года коллектив планирует разработать фундаментальные принципы функционирования микроустройств для адресной доставки лекарственных препаратов в живые системы. В результате проведенных работ будет создан прототип персонифицированного имплантата.

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Наука #Наука #Томск
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