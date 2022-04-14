Гибридный биочип планируют создать в Томске до 2030 года

Ученые Томского политехнического университета разработают многофункциональный гибридный биочип для доставки лекарств в живые системы до 2030 года при условии ежегодного финансирования от 15 миллиона рублей, сообщает пресс-служба вуза.

По оценкам ученых, разработать прототип многофункционального гибридного биочипа можно до 2030 года с бюджетом на исследования от 15 миллионов рублей в год.

«Мы хотим объединить 3D-имплантаты из титана или полимера с модифицированной поверхностью со средствами адресной доставки. Важно понимать, что это только часть исследования. Если коллеги нас поддержат, следующей стадией может стать разработка наносенсоров для контроля системы, а затем уже — объединение всех этих составных элементов в сложное изделие», — сказал ученый ТПУ Сергей Твердохлебов.

В течение 2022 года коллектив планирует разработать фундаментальные принципы функционирования микроустройств для адресной доставки лекарственных препаратов в живые системы. В результате проведенных работ будет создан прототип персонифицированного имплантата.