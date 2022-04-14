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Фильм «Подельники» про физрука из тайги стал главной премьерой недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Подельники»

Российский фильм «Подельники» стал лидером по предпродажам в кинотеатрах. Картина рассказывает про бывшего биатлониста, который становится физруком в таежном селе.

По сюжету молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — работать физруком. По законам таежного села, сильные могут обижать слабых. А самым сильным там — бывший зек Витя Людоед.

Однажды Людоед совершает очередное преступление. Он убивает отца 10-летнего мальчика Ильи. Ребенок решает отомстить злодею, а поможет ему в этом Петя. Он берется за тренировки, чтобы расквитаться с Людоедом.

Фильм снял режиссер-документалист Евгений Григорьев, это его дебют в игровом кино. Главные роли в «Подельнике» исполнили Павел Деревянко (Людоед) и Юрий Борисов (Петя).

Среди других кинопремьер четверга — японская анимация «Красавица и дракон», криминальная драма «Пласт» с Владимиром Вдовиченко и Кириллом Кяро, фантастический триллер «Обратимая реальность» с Павлом Чинаревым. Также в повторный прокат в российских кинотеатрах выходят все три части фильма-сказки про последнего богатыря.

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