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Вице-премьер рассказал о четырех кольцах блокады вокруг России

Источник:
РИА Новости
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Фото: government.ru / CC BY 4.0

Запад пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики, выстроив вокруг нее четыре кольца блокады, заявил ходе выступления в Совете Федерации вице-премьер Андрей Белоусов.

«Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец (финансового, торгового, транспортного и гуманитарного)», — цитирует РИА Новости Белоусова.

По его мнению, «полностью создать такую блокаду — невозможно». «Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — добавил Белоусов.

При этом вице-премьер отметил, что просадка экономики из-за логистических ограничений и недостатка ликвидности началась, но пока не затронула рынок труда.

«Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9-10%», — сказал Белоусов.

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