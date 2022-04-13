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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ увеличит производство в Узбекистане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ планирует начать выпуск автомобилей Lada в Узбекистане по полному циклу, который подразумевает сварку и окраску кузовов, сообщил замминистра инвестиций и внешней торговли Хуррам Тешабаев.

В 2022 году планируется производство до 4,5 тысячи автомобилей, в то время как по итогам прошлого года было выпущено 650 машин, цитирует радио Sputnik торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.

Автомобили Lada начали собирать в Узбекистане в сентябре 2021 года. Производство машин методом крупноузловой сборки организовала компания Roodell на новом заводе Джизак-ADM.

В стране выпускают пять моделей Lada — Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и Largus/Largus Cross.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

jeryakob

- подсудимый, вы признаете ,что убили своих мать и отца?-да- ну и кто же вы после этого?-сирота

GammiPluh

Вы Украинцы странные, вы очевидным вещам не верите... иди смотри свой урк.тв, что ты тут то делаешь?...

saxat

Да уже и не один Кадыров об этом . Это уже факт. И видео есть и фото и репортажи.. Тот же Сладков в телеграм...