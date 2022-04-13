АвтоВАЗ увеличит производство в Узбекистане

АвтоВАЗ планирует начать выпуск автомобилей Lada в Узбекистане по полному циклу, который подразумевает сварку и окраску кузовов, сообщил замминистра инвестиций и внешней торговли Хуррам Тешабаев.

В 2022 году планируется производство до 4,5 тысячи автомобилей, в то время как по итогам прошлого года было выпущено 650 машин, цитирует радио Sputnik торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.

Автомобили Lada начали собирать в Узбекистане в сентябре 2021 года. Производство машин методом крупноузловой сборки организовала компания Roodell на новом заводе Джизак-ADM.

В стране выпускают пять моделей Lada — Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и Largus/Largus Cross.