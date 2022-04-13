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«Матч ТВ» изменит сетку эфиров из‑за спортивных санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Матч ТВ» и спортивные федерации России обсудили ситуацию с соревнованиями в новых условиях, сообщается на сайте «Газпром-Медиа Холдинга». Из-за санкций российские спортсмены не могут принимать участие в международных турнирах.

«Мы оказались в непростой ситуации — все те спортивные права, которые у нас есть, уже не подразумевают участия российских сборных. Их нет нигде. Как следствие, смотрение спорта падает, и мы стараемся максимально разнообразить нашу сетку для того, чтобы зрители начали активно смотреть российский спорт», — сказала на встрече заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

Также Канделаки считает, что тему стоит поднять перед Советом при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

«Если у нации нет топового спорта, у нее нет и сил побеждать. Поэтому спорт нужен нам как внутреннее эмоциональное оружие, которое дает возможность в этой непростой обстановке чувствовать себя людьми, способными изменить миропорядок», — добавила Канделаки.

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