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Действие истекающих водительских прав продлили на три года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, пролонгировали на три года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«(Постановление) пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло отменять в течение ближайших двух лет», — заявил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

Это изменение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

По словам премьера, решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

В настоящий момент срок действия водительских прав — десять лет. После этого автомобилистам надо заново проходить медкомиссию, оплачивать пошлину за оформление нового документа и обращаться в ГИБДД или МФЦ для их замены. Размер пошлины составляет 2 тысячи рублей, при обращении через «Госуслуги» действует скидка 30%.

Если срок действия водительского удостоверения закончился, то управлять автомобилем запрещено. Штраф за нарушение — от 5 до 15 тысяч рублей.

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antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

jeryakob

- подсудимый, вы признаете ,что убили своих мать и отца?-да- ну и кто же вы после этого?-сирота

GammiPluh

Вы Украинцы странные, вы очевидным вещам не верите... иди смотри свой урк.тв, что ты тут то делаешь?...

saxat

Да уже и не один Кадыров об этом . Это уже факт. И видео есть и фото и репортажи.. Тот же Сладков в телеграм...