Действие истекающих водительских прав продлили на три года

Российские водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года, пролонгировали на три года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«(Постановление) пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло отменять в течение ближайших двух лет», — заявил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

Это изменение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

По словам премьера, решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

В настоящий момент срок действия водительских прав — десять лет. После этого автомобилистам надо заново проходить медкомиссию, оплачивать пошлину за оформление нового документа и обращаться в ГИБДД или МФЦ для их замены. Размер пошлины составляет 2 тысячи рублей, при обращении через «Госуслуги» действует скидка 30%.

Если срок действия водительского удостоверения закончился, то управлять автомобилем запрещено. Штраф за нарушение — от 5 до 15 тысяч рублей.