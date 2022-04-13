Удвоенный туристический кешбэк на отдых на Дальнем Востоке затронет и пик сезона, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Президент России Владимир Путин заявил о решении удвоить размер кешбэка для туристов, направляющихся на Дальний Восток.

«В перспективе представляется целесообразным расширить "крылья" туристического сезона, на который распространяется кешбэк — до июля-сентября. То есть распространить программу на пик дальневосточного туристического сезона", — сказал во вторник ТАСС Чекунков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что увеличенный в два раза кешбэк для ДФО даст фору развитию восточного берега Байкала, в противовес иркутскому берегу Байкала, который входит в Сибирский федеральной округ.

В программетуристического кешбэка обычно участвуют поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки.