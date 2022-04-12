Писатель-фантаст Лукьяненко отложил выход новой книги

Новая книга «Вечный дозор» из цикла «Дозоры» писателя-фантаста Сергея Лукьяненко не выйдет в мае текущего года. Автор уточнил, что ее придется переписать «из-за всем известных событий»

По словам писателя, он хочет изменить мир, описанный в книге, чтобы учесть «украинский конфликт». Без таких мер роман будет выглядеть «странно», отметил Лукьяненко в интервью изданию «Газета.Ru».

«Дело в том, что действие книги происходит здесь и сейчас, то есть в нашем мире и в наше время. Нельзя не учитывать все события, конфликт украинский и так далее. Все это естественно влияет на мир вокруг главного героя», — сказал он.

Лукьяненко уточнил, что на изменение романа не уйдет много времени и выход книги отодвинется лишь на несколько месяцев. В итоге «Вечный дозор» выйдет в конце 2022 года.