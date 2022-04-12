НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Посредники описали обходные схемы доставки автозапчастей

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Фото: © ElAhuehuete

Услуги по доставке автозапчастей из Европы и США в обход наложенных санкций активно развиваются в России. Посредники обещают доставить детали через Турцию, Финляндию, Армению и Казахстан.

«Запчасти из США можно привезти, но без документов — то есть не на продажу, для личного пользования. Без спецификации, технической документации. Доставка из США в Финляндию займет порядка 10 дней при перевозке самолетом, 20 дней – морским путем. Еще две недели уйдет на доставку деталей в Россию», — цитирует «Газета.Ru» менеджера одной из таких фирм из Санкт-Петербурга.

Отправка из Финляндии в Россию обойдется в 7 евро за 1 килограмм груза, на перевозку из США в Европу действуют плавающие тарифы, которые разнятся в зависимости от особенностей заказа. Посредник просит 100% предоплату, а также комиссию в 12-16% от стоимости по инвойсу (таможенному документу), если клиент не может оплатить товар напрямую.

В другой компании доставка грузов налажена через Турцию. Еще один посредник работает через Армению.

«Вносить предоплату за товар в нынешних условиях максимально рискованно. Нужно понимать, что все, что связано с обходом санкционного законодательства, может быть наказуемо», — отметил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.

Еще по теме
Составлен топ авто с худшей шумоизоляцией
Почему стоит купить автомобиль прямо сейчас?
Эксперт объяснил, почему китайские авто не спасут российский рынок
Рассчитано, сколько придется копить на подержанное авто
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин прилетел в Благовещенск для встречи с Лукашенко
Медведев заявил, что Россия не закроется в отместку идиотам
Nokia объявила о полном уходе из России
«Адмирал Эссен» сбил беспилотник Bayraktar у берегов Крыма
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
111
Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
51
Зеленский назвал единственный выход для Украины
48
США запустят ленд-лиз для Украины
37
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию