Посредники описали обходные схемы доставки автозапчастей

Услуги по доставке автозапчастей из Европы и США в обход наложенных санкций активно развиваются в России. Посредники обещают доставить детали через Турцию, Финляндию, Армению и Казахстан.

«Запчасти из США можно привезти, но без документов — то есть не на продажу, для личного пользования. Без спецификации, технической документации. Доставка из США в Финляндию займет порядка 10 дней при перевозке самолетом, 20 дней – морским путем. Еще две недели уйдет на доставку деталей в Россию», — цитирует «Газета.Ru» менеджера одной из таких фирм из Санкт-Петербурга.

Отправка из Финляндии в Россию обойдется в 7 евро за 1 килограмм груза, на перевозку из США в Европу действуют плавающие тарифы, которые разнятся в зависимости от особенностей заказа. Посредник просит 100% предоплату, а также комиссию в 12-16% от стоимости по инвойсу (таможенному документу), если клиент не может оплатить товар напрямую.

В другой компании доставка грузов налажена через Турцию. Еще один посредник работает через Армению.

«Вносить предоплату за товар в нынешних условиях максимально рискованно. Нужно понимать, что все, что связано с обходом санкционного законодательства, может быть наказуемо», — отметил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.