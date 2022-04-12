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Набиуллина рассказала о защите доходов людей

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Банк России в сложнейших экономических условиях будет проводить политику по защите экономики и доходов граждан, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Центробанк сделает акцент на защите, доходов и сбережений граждан от жестких санкций и применит все необходимые инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности, приводит «Российская газета» слова Набиуллиной.

«Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции», — сказала Набиуллина.

В 2021 году инфляция составила 8,4%, в марте 2022 года годовая инфляция (к марту 2021 года) ускорилась, по оценке Росстата, до 16,7%. Инфляция неизбежно будет выше цели, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия смогли найти новую бизнес-модель, с новыми поставщиками и рынками сбыта, пояснила глава ЦБ.

Экономика
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