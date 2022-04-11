Ученые выяснили, каким курильщикам не грозит рак легких

Исследователи выяснили, почему некоторые заядлые курильщики доживают до глубокой старости, не сталкиваясь с раком легких. Оказалось, что организм таких людей обладает эффективной системой восстановления повреждений ДНК.

Специалисты Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна с помощью бронхоскопии собрали образцы эпителиальных клеток легких у людей, которые никогда не курили, а также курильщиков с многолетним стажем.

Чем старше был участник исследования, тем больше мутаций накапливалось в клетках, однако у курильщиков это происходило гораздо быстрее. Именно этот механизм повышает вероятность развития рака, отмечают ученые в опубликованной журналом Nature Genetics статье.

При этом эффект зависит от количества потребляемого табака, но доля мутаций после определенного стажа уже не отличается. Таким порогом является 23 пачко-года — это число выкуриваемых в сутки сигарет, умноженных на стаж курения в годах и разделенных на 20.

Ученые удивились, когда обнаружилось, что у самых заядлых курильщиков с большим стажем количество мутаций не превышает среднего показателя. По мнению специалистов, у таких людей эффективные системы восстановления повреждений ДНК, что позволяет им нивелировать риски.

Авторы открытия рассчитывают, что в будущем результаты их исследования позволят разработать новые методы оценки риска развития рака легких у курильщиков, которые будут основаны на генетических способностях организма.