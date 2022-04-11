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Способ очистить репутацию нашли для Уилла Смита

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Голливудский актер Гарри Дж. Ленникс нашел способ для Уилла Смита очистить репутацию после драки на «Оскаре». Он считает, что нужно признать себя недостойным награды.

«Смиту нужно отправить свой золотой трофей обратно в Киноакадемию экспресс-почтой и публично заявить что-то вроде: "Из уважения к 94-летней истории этой высокой чести я с чистой совестью не считаю себя достойным быть ее обладателем"», — рассказал Ленникс изданию Variety.

По мнению Ленникса, решение Киноакадемии запретить Смиту участвовать в церемониях и оскаровских мероприятиях на 10 лет —это не более чем «длительный тайм-аут для хулигана на детской площадке».

Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Король Ричард». На церемонии вручения награды ведущий Крис Рок пошутил про жену Смитта и актер дал ему пощечину.

Позднее актер назвал свое поведение слишком эмоциональным и извинился перед Роком и Киноакадемией. Но последствия не заставили долго ждать. От работы с Уилом Смиттом отказались крупные киностудии, в числе которых Netflix.

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