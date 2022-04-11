Андрей Малахов описал образ идеального телеведущего

Телеведущий Андрей Малахов, занимающий одну из ведущих ролей на федеральных каналах уже около 20 лет, рассказал, как должен выглядеть идеальный ведущий на экране.

«Все каналы показываю одни и те же новости. Но смотрят те, где ведущий более ухожен, более шикарен», — сказал Малахов в интервью YouTube каналу «Просто о сложном».

Он также вспомнил слова своего первого руководителя Сергея Шумакова, который с первых дней работы твердил, что «от ведущего должно пахнуть дорогим коньяком, шикарным парфюмом и сигарой даже через экран».

Малахов прославился благодаря ток-шоу «Большая стирка», вышедшее в 2001 году на Первом канале. Позднее проект трансформировался в «Пусть говорят», а в 2017 году Малахова сменил ведущий Дмитрий Борисов. Малахов перешел на канал «Россия». Там он продолжил вести собственные программы — «Прямой эфир» и «Привет, Андрей».