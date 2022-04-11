НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Андрей Малахов описал образ идеального телеведущего

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Фото: © vk.com/id353238788

Телеведущий Андрей Малахов, занимающий одну из ведущих ролей на федеральных каналах уже около 20 лет, рассказал, как должен выглядеть идеальный ведущий на экране.

«Все каналы показываю одни и те же новости. Но смотрят те, где ведущий более ухожен, более шикарен», — сказал Малахов в интервью YouTube каналу «Просто о сложном».

Он также вспомнил слова своего первого руководителя Сергея Шумакова, который с первых дней работы твердил, что «от ведущего должно пахнуть дорогим коньяком, шикарным парфюмом и сигарой даже через экран».

Малахов прославился благодаря ток-шоу «Большая стирка», вышедшее в 2001 году на Первом канале. Позднее проект трансформировался в «Пусть говорят», а в 2017 году Малахова сменил ведущий Дмитрий Борисов. Малахов перешел на канал «Россия». Там он продолжил вести собственные программы — «Прямой эфир» и «Привет, Андрей».

Еще по теме
Сериал «Семья» стартует на ТНТ
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Саша Стоун оставил Карнавал одну на шоу «Звезды в Африке 2»
Пьяный и тактильный холостяки разочаровали девушек на шоу
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Обсуждение (0)
Картина дня
Доллар и евро резко подорожали
Канцлер Австрии напросился на встречу с Путиным
Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России
Компания Ericsson покинет Россию
Самое обсуждаемое
109
Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску
83
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
49
Зеленский назвал единственный выход для Украины
45
США запустят ленд-лиз для Украины
41
Умер Владимир Жириновский