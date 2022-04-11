Голливудские актеры начали массово завершать карьеру

Актер Марк Уолберг следом за другими голливудскими звездами заговорил об уходе из кино. Он хочет больше времени проводить с семьей.

«Это произойдёт в скором будущем, наверное. <…> Должен быть какой-то особый случай, чтобы заставить меня вернуться, покинуть дом и свою семью, потому что это наибольшая моя жертва из возможных», — сказал Уолберг калану Entertainment Tonight.

Уолберг стал известен в Голливуде Его прорыв в Голливуде случился в 1990-х годах с фильмов «Дневники баскетболиста» и «Ночи в стиле буги». У актера две номинации на «Оскар» за картины «Отступники» и «Боец». Одной из последних громких работ стал приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится», где он сыграл в дуэте с Томом Холландом.

Раннее актерскую карьеру завершили Брюс Уиллис из-за тяжелой болезни и Джим Керри, наигравшийся в кино.