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Голливудские актеры начали массово завершать карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Caroline Bonarde Ucci at https://www.flickr.com/photos/caroline_bonarde/ / CC-BY-SA-3.0

Актер Марк Уолберг следом за другими голливудскими звездами заговорил об уходе из кино. Он хочет больше времени проводить с семьей.

«Это произойдёт в скором будущем, наверное. <…> Должен быть какой-то особый случай, чтобы заставить меня вернуться, покинуть дом и свою семью, потому что это наибольшая моя жертва из возможных», — сказал Уолберг калану Entertainment Tonight.

Уолберг стал известен в Голливуде Его прорыв в Голливуде случился в 1990-х годах с фильмов «Дневники баскетболиста» и «Ночи в стиле буги». У актера две номинации на «Оскар» за картины «Отступники» и «Боец». Одной из последних громких работ стал приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится», где он сыграл в дуэте с Томом Холландом.

Раннее актерскую карьеру завершили Брюс Уиллис из-за тяжелой болезни и Джим Керри, наигравшийся в кино.

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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...