Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году в условиях санкций на 11,2%, а Украины — на 45,1% в зависимости от продолжительности конфликта на территории этой страны.

«Неопределенность по поводу прогноза беспрецедентно высока, и он зависит от того, как будут идти боевые действия России на Украине, а также от ответа мирового сообщества», — приводит ТАСС отчет Всемирного банка.

В ВБ отметили, что «Россия сталкивается с самыми масштабными скоординированными экономическими санкциями, которые когда-либо были введены в отношении какой-либо страны».

«По российской экономике будет нанесен очень сильный удар», — считают эксперты банка. «Домохозяйства будут глубоко затронуты кризисом, и, согласно прогнозу, дополнительно 2,6 млн человек окажутся за национальной чертой бедности», — сказано в отчете.

При этом, что до начала специальной военной операции России на Украине и последовавших за ней санкций против Москвы «экономика России хорошо восстанавливалась» после спада, вызванного пандемией.