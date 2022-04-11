НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России

Источник:
ТАСС
508 1
Фото: G0T0 / CC0

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году в условиях санкций на 11,2%, а Украины — на 45,1% в зависимости от продолжительности конфликта на территории этой страны.

«Неопределенность по поводу прогноза беспрецедентно высока, и он зависит от того, как будут идти боевые действия России на Украине, а также от ответа мирового сообщества», — приводит ТАСС отчет Всемирного банка.

В ВБ отметили, что «Россия сталкивается с самыми масштабными скоординированными экономическими санкциями, которые когда-либо были введены в отношении какой-либо страны».

«По российской экономике будет нанесен очень сильный удар», — считают эксперты банка. «Домохозяйства будут глубоко затронуты кризисом, и, согласно прогнозу, дополнительно 2,6 млн человек окажутся за национальной чертой бедности», — сказано в отчете.

При этом, что до начала специальной военной операции России на Украине и последовавших за ней санкций против Москвы «экономика России хорошо восстанавливалась» после спада, вызванного пандемией.

Еще по теме
Стихийные обменники валют появились в соцсетях
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Экономист допустил обвал курса доллара до 30 рублей
Банки пересмотрят ставки по ипотеке и вкладам
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Обсуждение (1)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...